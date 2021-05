Duo Amal: izraelsko-palestínska nádej z hudobného sveta

V jednom tatranskom ubytovaní pre nenáročnú klientelu sa ocitla malá skupinka komunikujúca hebrejsky, deklarujúca pobyt v Nemecku. Navečer si požičali gitaru, sedeli pri ohni a brnkali si.

Ocenili sme ich hru na hudobný nástroj, oni sa len zasmiali a podotkli, že to nie je „ich“ nástroj.

Nebolo nám to jasné, pripisovali sme to nedokonalej anglickej komunikácii. Keď sme sa však mihli cez spoločné priestory, kde mali na wifine pustený klavírny koncert, ktorého detaily rozoberali, pochopili sme, že „ich“ nástrojom je klavír a tými pianistami z videa sú dvaja z nich. Jeden Izraelčan a druhý Palestínčan.

Yaron Kohlberg a Bishara Haroni. Dvaja klavírni sólisti, ktorí v roku 2008 založili duo Amal (z arabčiny nádej). Nádejou, rezonujúcou aj v dnešných dňoch nekonečného izraelsko-palestínskeho konfliktu malo byť práve spoločné vystupovanie dvoch priateľov, každý z nich pôvodom z opačnej strany barikády. Dva spojené klavíry, na jednom konci sedí Izraelčan, na druhom Palestínčan, vzdialení od seba a predsa im prsty behajú po klávesoch v dokonalej vzájomnej synchrónii. Ich cieľom okrem samotnej umeleckej tvorby bolo poukázať na to, ako z domnelej nevraživosti môže vzniknúť inšpirujúca spolupráca a ako môže hudba prekonávať politické, náboženské či národnostné rozdiely.

Odvtedy prešli roky. Nepokoje v spomínanej oblasti neutíchajú, naopak opäť nabrali na intenzite. Yaron v súčasnosti spôsobí v USA. Mimochodom, hovorí šiestimi jazykmi vrátane čínskej mandarínštiny. Po šiestich rokoch takmer výhradnej sólo dráhy, Bishara a Yaron plánujú návrat k Duo Amal, ktoré sa po novom bude volať Amal Piano Duo. Pravdepodobne však aj naďalej ostane nevypočutým posolstvom nádeje a priateľstva medzi znepriatelenými národmi. Po hudobnej stránke sa však je na čo tešiť.

PS pre milovníkov hudby z nižšie citovaného zdroja: When the music ends, if you’re not deeply moved … you might want to check your pulse - Keď hudba končí a necítite sa hlboko pohnutý, možno by ste si mali skontrolovať pulz :)

