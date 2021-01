Krátka pamäť slovenského voliča

Po zhliadnutí posledných prieskumov preferencií politických strán som usúdila, že slovenský volič demonštrácie za slušné Slovensko pochoval hlboko vo svojich spomienkach.

Slováci sú žiaľ veľmi blízko tomu, aby zabudli na Kuciaka. Inak sa nedá nazvať priam výbušný rast preferencií Hlasu pod vedením dvojjamkovej bývalej tváre Smeru v špecializácii IT. Neuvedomujú si, že návrat Smerohlasu by bol návratom do skorumpovanej minulosti v réžii tejto politickej obludy s následným takmer istým prepúšťaním stotisícových ak nie miliónových zlodejov spriahnutých s uvedenou (dvoj)stranou.

Momentálne, aj keď sa to veľakrát celkom nezdá, sa totiž rodí to Slušné Slovensko, za ktoré sa vtedy na námestiach demonštrovalo. Pôrod to však zďaleka nie je hladký a bezbolestný.

V duchu počujem váš hlasný krik, že veď sa pozrite na toho hysterického Matelka! Že Slovensko už je kráľovstvom lebo má kráľovnú aj šaša! A že Pelle je predsa len dôstojný, profesionálny a vidí si ďalej od nosa ako ten psychotický fetišista! (slovník prevzatý zo sociálnej siete)

Nejdem sa tu zastávať premiéra, ktorý vyniká v žabomyších vojnách a stále nepochopil, že mlčať je zlato. Nedá sa už ani očakávať, že by na svoj post ešte dozrel. Ale sú aj iné možnosti.

Treba si hlavne uvedomiť, že v dueli preferencií súčasná vláda – minulá vláda nejde len o iný rybník, ide o celkom iný vesmír! Preferovať Hlas, klon to Smeru, ktorý si zo štátu urobil dojnú kravu a rozloženie tejto chobotnice je na dlhé roky (ak sa nevráti k vláde) resp. generácie (ak sa vráti). O nečinnosti v oblasti ŽP, kedy obchodník s drevom bol ministrom ŽP ani nehovorím. Je to ako vrhnúť zachránenú princeznú späť do pazúrov draka, ktorý ju dlhé roky nielen väznil ale aj znásilňoval.

Slovenský volič preferujúci Hlas má pamäť ako akváriová rybička Dory. Možno každý rok či dva potrebuje smrť nejakého Kuciaka či novodobého Palacha, aby mu svojimi tragickými úmrtiami do jeho dennej rutiny pripomenuli, odkiaľ táto strana vzišla a o čom Kuciak písal. Namiesto toho sa tu sústreďujeme na emotívne hašterenie v priamom prenose a vonkajšiu nepríťažlivú a nesúrodú schránku (či konglomerát) vládneho zoskupenia. Áno, pravdou je, že v podaní Pelleho by to bolo pohľadné, ľúbivé, profesionálne podané. Hlavne aby to pekne vyzeralo, do psej matere!