Šoféri na Slovensku

Nie som nedeľný vodič ale ani každodenný trpič v dopravnej zápche. V posledných rokoch je však situácia na cestách čím ďalej tým neúnosnejšia. Bezohľadnosť Slovákov sa prejavuje práve na cestách.

Pribúdajú nedobrovoľní samovrahovia. Cynicky povedané, je mi to jedno, pokiaľ by títo samovrahovia neohrozovali na zdraví a živote iných účastníkov cestnej premávky a nemám tým na mysli len iných vodičov, cyklistov či chodcov. Mám na mysli aj zver, ktorá sa nedobrovoľne stala rukojemníkom našich ciest a na mnohých miestach sme prerušili jej migračné trasy. Ale dnes sa nechcem venovať zverou rozbitým autám s výsledkom zranený vodič - spokojný poľovník.

Len zopár (bežných) situácií na cestách a jemná kritika prístupu polície.

Pri obmedzení napríklad 60 km/h musím často proti mojej vôli akcelerovať aspoň na 70, niekedy dokonca 80, pretože mi za mnou idúce auto doslova „nalieza“ do kufra a mám obavy, že pri pomalšej jazde to aj urobí. Mám známeho, ktorý pri podobnej situácii začne brzdiť. Ja toľkú odvahu nemám :-( Najhoršie je, keď sa uvedená scénka deje za tmy. Auto naliezajúce do môjho kufra ma zároveň aj oslepuje cez spätné zrkadlá (nezriedka je auto vyššie napr.dodávka) a tak tlačiac sa na mňa je účinok opačný, pretože čím menej vidím, tým pomalšie idem. Väčšinou. Niekedy však v snahe zbaviť sa „kufrolezca“ pridám a strácam tak exaktný prehľad na ceste. Obávam sa, že nie som sama s takouto reakciou. Mimochodom, už ste počuli o pokute za nedodržanie bezpečnej vzdialenosti?

Ďalším bežným problémom na večernej ceste je privysoké nastavenie svetiel. Vidí sa vám, že si niekto zabudol prepnúť diaľkové svetlá na stretávacie, ale keď bliknete diaľkovými, auto vám vypáli oči, lebo tie predošlé boli predsa len stretávacie! Také, s ktorými sa stretnúť nechcete..

Mnohé autá sú tiež „jednooké“ teda majú funkčné len jedno svetlo. Do poslednej chvíle si myslíte, že ide o motorku. Špecialitou týchto „jednoočkov“ je, že to jediné svietiace svetlo svieti za troch teda vám predsa len oči „vypáli“. Myslím, že by sa polícia okrem kontroly diaľničných známok a merania rýchlosti či alkoholu v krvi mala viac venovať aj kontrole funkčnosti a nastavenia svetiel.

Na záver len jedno odporúčanie: ak ste vodič, vždy keď sadáte za volant, pripomeňte si prosím dve veci:

1. rýchlou bezohľadnou jazdou si prilepšíme cestu o pár minút. Ak nám za to naozaj stoja, položme si otázku, ako ich využijeme (pozeraním TV či do mobilu?)

2. dopravný prostriedok je vlastne zbraň, ktorú máme v rukách. Za volantom sme tak vždy jednou nohou v base.