Hlavne dôstojne

Aj keď som OĽANO v týchto posledných voľbách nevolila, musím sa premiéra zastať pred výčitkami aj scestnými radami niektorých facebookových indivíduí. A netýka sa to sporu COVID19 vs ekonomika.

Nieže by to premiér potreboval, myslím že on má sebavedomia dosť (aj keď Smeráci mali určite viac). Ale zdá sa mi obmedzené, že mnohí hodnotia premiéra na základe toho, že sa vyjadruje na sociálnych sieťach, zverejní fotku nôh v ponožkách alebo zverejňuje kamarátske video z kuchyne so Sulíkom, pripravujúcim ňoky či gnocchi.

Vytýka sa mu (okrem iného), že zdieľa svoje myšlienky, vtipkuje, dokonca niekedy akoby váhal ako ďalej. Premiér! Kto to kedy videl! Pre časť Slovače, hodnotiac množstvo komentov na FB, je takéto (a hlavne to vyššie uvedené) správanie pre premiéra nevhodné, nedôstojné, chýba mu úroveň, jednoducho že sa to na premiéra nehodí.

Na obranu uvedenej časti Slovače zas musím povedať, že doteraz mali nevhodné vzory. Dosiaľ nebolo podstatné to gro, inými slovami, činy. Podstatné bolo, aby to dobre vyzeralo. Hlavne aby to bolo dôstojné.

Pretože Smeráci boli (alebo to aspoň tak vyzeralo) mimoriadne dôstojní a profesionálni. Pod pokrievkou sa ale diali veci, ktoré nás všetkých profesionálne a úplne nedôstojne okradli o milióny, alebo aj viac (sorry ale v číslach nad milión sa strácam).

Takže buďte trochu ľudia. Aj premiér je len človek. Nemá to ľahké. Má svoje spôsoby komunikácie, ktoré sú možno na premiéra na Slovensku trochu netradičné, ale mal ich už aj predtým ako sa stal premiérom. Vidím to ako úprimnú, sympatickú, možno občas nie na 100% premyslenú komunikáciu. Páči sa mi, že sa nehrá na niekoho, kým nie je.

Avšak budem v strehu, ak jedného dňa prestane písať statusy na FB, vytratí sa jeho príslovečná priamosť alebo prestane s opakovaním obľúbených faktov a fráz. Verím, že k tomu nedôjde.