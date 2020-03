Ešte stále sa občas štipnete, aby ste sa uistili, že to, čo sa deje na svete a na Slovensku, nie len zlý sen? Že to nie je len katastrofická fabulácia americkej kinematografie?

Je to tak, prišiel na psa mráz, alebo lepšie povedané, na človeka koronavírus. Na otázku, prečo, je viacero odpovedí, závisí od toho ako ste založený (vedecky, nábožensky, konšpiračne alebo ochranársky, prípadne všetko naraz).

A keďže ja som z uvedených určite najviac ten prírodný človek, tu je moje vysvetlenie.

V prírode existuje rovnováha a samoregulácia (aspoň existovala, kým sme ju na mnohých miestach nenarušili). Čokoľvek, čo sa za určitých podmienok premnožilo, sa následne v menej priaznivých obdobiach zredukovalo cez predátorov, neplodnosť či úhyn hladom, chorobou.

Človek, ktorý sám seba nazýva rozumným, je samozrejme samostatná kapitola. Už len preto, že rozmýšľa...ale ako rozmýšľa? Čo je prioritou v ľudskom konaní? Mamon, zisk, peniaze, hospodársky rast, nazvite si to ako chcete. Človek nechce len decentne prežiť svoj život, chce byť aj úspešný, bohatý, chce sa zabávať, cestovať, pochváliť sa. Vonkajší svet na úkor vnútorného sveta, ktorý v jednotlivcovi prestal existovať.

Ľudstvo malo len niekoľko úbytkov, ktoré boli rýchlo doháňané prírastkami. Trvalo nám 200.000 rokov, kým početnosť ľudí na Zemi dosiahla 1 miliardu, ale len ďalších 200 rokov sme potrebovali na to, aby sme dosiahli 7 miliárd! Ak by tento trend pokračoval, bude nás do konca 21 storočia 11 miliárd.

Človek si rozparceloval celú Zem a vytvoril hranice. Zaviedol vlastníctvo – pôdy, vody, všetkého živého a neživého. Všetko čo našiel, si jednoducho prisvojil. Pestuje lány monokultúrnych plodín. Ťaží obrovské plochy lesa. Chová a denne poráža tisíce zvierat, ktoré chce mať na tanieri. Zem sa stala malou pre človeka, ale predovšetkým pre všetky tie druhy fauny a flóry, ktoré sa mu neprispôsobili. Ich vyhynutie priamo alebo nepriamo spôsobil a jednoducho odignoroval. Ešte aj dnes zaviera oči a ďalej pôsobí skazu. Zopár uvedomelých, ktorí už roky bijú na poplach, volá ekoteroristami.

A tak to s našou planétou vyzerá. Akoby sme niekde mali nejakú náhradnú.

Včerajšia prechádzka, Podunajské Biskupice. Nádherné stromy, ale každý s "obložením" Na Slovensku, kamkoľvek sa dá dostať autom, tak tam zákonite nájdete aj skládku. (Soňa Kallová)

Nie je vám z nášho konania nanič? Aspoň v niektorých naozaj vzácnych chvíľach by si každý z nás (siedmich miliárd) mal nastaviť takéto zrkadlo. Nechcem povedať, že by sme mali v návale viny utekať von a dobrovoľne sa nechať nakaziť, aby sme zredukovali ľudstvo na Zemi. Sme jediný druh, ktorý si svoju smrť uvedomuje. Jeden z mála dôkazov, že sa ako druh môžeme nazvať rozumným. Aj keď, pred krízou koronavírusu autority (aj to zďaleka nie všetky) po prvý raz reagovali na problém globálneho otepľovania, ktorý vedci omieľajú už roky a v rámci ktorého bolo prijaté opatrenie o uhlíkovej neutralite do roku 2050.

Aspoň niečo. Ale kto zastaví Brazíliu, ktorá závratnou rýchlosťou pokračuje v odlesňovaní pľúc planéty? Či Indonéziu a ďalšie štáty Ázie, Afriky aj Južnej Ameriky, masovo vypaľujúce lesy so všetkými pôvodnými živočíchmi na palmové polia, aby sme mali lacnejšie Mily či Horalky? A nás, čo sa nevieme nabažiť mäsa, hoci naši predkovia ho jedli len príležitostne? Pritom chov dobytka mení klímu viac ako jazdenie autom. Nehovoriac o masívnej spotrebe vody. A tak by som mohla pokračovať..

Veriaci človek povie, že boží hnev, vedec povie náhoda úniku z laboratória, konšpirátor povie biologická zbraň. Je jedno ako to nazveme, ale o koronavírus sme si posledné desaťročia koledovali.

Starostlivosť o životné prostredie (a nemám na mysli len separovanie odpadu) mala byť už aspoň 50 rokov prioritou každej komunity. Teraz je už neskoro. Planétu už nezachránime takú ako sme ju poznali (my starší ako deti). Dokonca viacerí moji známi tvrdia, že svet už nikdy nebude takým, ako sme ho poznali pred touto pandémiou. Že sa jednoducho katastrofy, ktorých faktory vzniku sme roky vedome či nevedome ignorovali, budú nabaľovať.

Sme rozmaznaní. Narezali sme si pod sebou konár.

Ja som skeptik, ale možno sa ešte niečo zachrániť dá. Začnite od seba. Hlavne tí z vás, čo máte či plánujete potomkov. Chcela som sem uviesť množstvo rád, ale myslím, že sami viete čo robiť. A poučte svoje deti! Moja dospelá dcéra vie, do čoho sa svet rúti, že korona je iba začiatkom veľkého globálneho problému, ktorý je na spadnutie a ktorého následky zažije. Vie aj to, že jej nebudem zazlievať, keď nebude mať deti. Neviem, či som na zozname chorých či dokonca obetí koronavírusu, ale to čo sa deje, sme si zaslúžili. Vlastne, už bolo načase.