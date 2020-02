Už viete koho budete voliť?

Podľa preferencií sa zas a znova javí, že veľká časť Slovákov hľadá v kandidujúcich lídroch politických strán sympatie, charizmu a slovný prísľub. Lenže vládnutie nie je o sympatiách ani o charizme.

Nikto v dnešnej dobe nemá času naviac. Ale tí z nás, ktorí pôjdu voliť, by sme tak mali urobiť zodpovedne. Najviac nám o kandidátoch prezradia holé fakty. Nie rečnícke a vyššie uvedené „kvality“. Poklaďte si otázku: čo robil tento človek/títo ľudia pred 5, 10, 15 rokmi? Aké boli jeho názory? Čo vtedy tvrdil? Skúste si nájsť aspoň trochu času a dohľadať prejavy dotyčného bez druhotného hodnotenia, jeho aktivity a činy a to na rôznych spravodajských weboch (nielen na verejnoprávnych, a nielen na tých konšpiračných). Urobte si obraz o tom, kým bol dotyčný v minulosti. Ak dokázateľne porušil morálne pravidlá (vodu káže a víno pije), alebo nedajbože zákon, prípadne dnes tvrdí niečo celkom iné ako v minulosti, asi to nebude celkom v poriadku a daný kandidát či jeho strana ten „pravý orechový“. A nehádžte rukou, ani flintu do žita (všetci sú zlodeji, je jedno kto tam bude) a nevyhovárajte sa na zúfalstvo z dnešnej politickej (rodinnej, pracovnej, finančnej, zdravotnej či inej situácie).

Nechcete voliť hysterického šaša Matoviča, či žoviálneho Sulíka? Nič vám nehovorí ani bývalý prezident Kiska či donedávna neznámy Truban? Viac sa vám pozdáva pokojný až chlácholivý, ale zároveň odhodlaný a presvedčivý prejav Kotlebu? Alebo vás už presvedčili milé jamky na tvári súčasného premiéra?

Tento blog nemá za cieľ agitovať za žiadnu stranu. Chcela by som len veriť, že ako najinteligentnejšie bytosti na Zemi si aj vy budete stáť za týmto označením a urobíte aspoň to málo, aby ste volili podľa svojho najlepšieho svedomia ale hlavne bez emócií, sympatií či antipatií, úplne racionálne. Od toho tu parlamentné voľby sú. Emócie si riešte niekde úplne inde.